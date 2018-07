Crise pode deixar Itália fora da Paraolimpíada

A crise econômica na Itália colocou o comitê sob risco de ter que fechar antes do final deste ano. "Há um risco muito real de não sermos capazes de competir em Londres. Podemos garantir que nossa delegação possa obter um avião para lá, mas não podemos garantir a preparação e treinamento antes de entrar no avião", disse Luca Pancalli, presidente do comitê, em entrevista ao canal de televisão Tg1.

Neste ano, a crise econômica na Itália provocou a queda do primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que renunciou ao cargo. Em 2008, a Itália ficou em 28º lugar no quadro de medalhas da Paraolimpíada de Pequim, com quatro ouros, sete pratas e sete bronzes.