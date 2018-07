Cristiano Marcello dispara contra praticantes do 'MMA de resultados'

Protagonista de uma das lutas mais polêmicas do UFC Rio 3, o carioca Cristiano Marcello está confiante de que vai receber outras chances de participar do principal evento de MMA do mundo.

Mestre de jiu-jítsu, Cristiano está preocupado apenas com os praticantes do "MMA de resultados". Na concepção do lutador, esses pragmáticos do octógono estão praticando o antijogo e deixando as lutas travadas, o que pode se refletir em redução do interesse dos espectadores pelo produto.

"O que ocorre é que os adversários respeitam muito o meu chão. Estão fazendo tudo o que podem, utilizando todo o conhecimento de que dispõem, para evitarem que a luta vá para o chão".

O remédio, diz ele, é caprichar nos treinamentos de muay thai e boxe. "Quando um não quer, dois não brigam", afirma o lutador, que é dono da academia CM System, de Curitiba.

Cristiano é o mestre que graduou, em jiu-jítsu, grandes nomes do mundo das lutas, como Murilo Ninja, Wanderlei Silva, Maurício Shogun e Rafael Cordeiro. Antes de abrir sua própria academia, ele era treinador da afamada Chuteboxe, de Curitiba.

O envolvimento mais sério de Cristiano com as lutas começou quando tinha 11 anos de idade. Foi nessa época em que ingressou na Academia Gracie de Humaitá. Aquele foi só o início de seu envolvimento com os Gracie. "Morei por três anos em Los Angeles, na casa do Rickson Gracie. Procurei absorver a maior carga possível de conhecimento".

Quanto às vaias recebidas do público do UFC Rio 3, Cristiano não as leva em consideração. O público contestou a decisão dos árbitros, que julgaram que o carioca foi melhor do que o oponente, Reza Madadi. "O próprio site do UFC apresenta gráficos e números que comprovam minha superioridade. Acertei 107 socos nele. Ele acertou 77. Contra a matemática não há argumentos".