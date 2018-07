Cristiano Ronaldo comanda goleada portuguesa

Com grande atuação e goleada por 6 a 2 sobre a Bósnia-Herzegovina, Portugal se classificou para a Eurocopa 2012, junto com República Checa, Croácia e Irlanda, que também confirmaram o favoritismo ontem. Elas se juntam à Espanha, Alemanha, Rússia, Itália, França, Holanda, Grécia, Inglaterra, Dinamarca e Suécia, que obtiveram a vaga nas Eliminatórias, além de Polônia e Ucrânia, que são os países que receberão o torneio.

No dia 2 de dezembro haverá o sorteio dos grupos da competição, que será realizada de 8 de junho a 1.º de julho de 2012.

O show português começou com o craque Cristiano Ronaldo, aos 8 minutos de jogo. Aos 24, Nani ampliou, mas, aos 40, Misimovic tratou de manter os visitantes, que haviam empatado em casa por 0 a 0 no jogo de ida, vivos na partida. Os times foram para o intervalo com o placar de 2 a 1.

No segundo tempo, Cristiano Ronaldo voltou a dar tranquilidade ao time da casa aos 8 minutos, fazendo 3 a 1. Mas os bósnios não desistiam, e marcaram com Spahic. Na sequência, porém, Postiga, Veloso e novamente Postiga trataram de transformar a vitória em goleada. Os 6 a 2 garantiram a festa portuguesa em Lisboa.

Outros jogos. Com uma vantagem de 2 a 0 na partida de ida, a República Checa entrou em campo como visitante para enfrentar Montenegro, sabendo que precisaria segurar o ímpeto do adversário nos primeiros minutos. E conseguiu. A melhor chance do rival foi apenas com 40 minutos de jogo: Damjanovic recebeu lançamento, mas acabou finalizando para fora.

Na etapa final em Podgorica, os checos mantiveram o forte bloqueio e até tomaram um susto quando Damjanovic mandou a bola no travessão, levantando os torcedores. Só que, aos 36, o sonho de Montenegro desmoronou: o meia Jiracek fez linda jogada individual e chutou na saída do goleiro, marcando o gol e calando a torcida local.

Ainda ontem, a Croácia recebeu a Turquia em Zagreb e empatou por 0 a 0 - na partida de ida, o placar de 3 a 0 dos croatas fora de casa acabou com qualquer esperança turca. Apesar do resultado sem gols, a partida foi movimentada e as duas seleções tiveram chance de sair com a vitória.

Curiosamente, esta foi a terceira vez que a Croácia garantiu sua classificação para uma grande competição na repescagem, e em todas obteve sucesso: contra a Ucrânia para a Copa de 98, contra a Eslovênia para a Euro-2004 e agora contra a Turquia.

Já a Irlanda, que havia goleado a Estônia por 4 a 0 na partida de ida, atuou diante de sua torcida em Dublin e ficou no 1 a 1. Stephen Ward abriu o placar aos 32 minutos, mas, na etapa final, Konstantin Vassiljev deixou tudo igual para os visitantes.