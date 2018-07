Cristiano Ronaldo deve encarar a Rússia

O jogo com cara de Copa será realizada no Estádio de Luzhniki, em Moscou, e está cercado de mistério quanto à escalação de Cristiano Ronaldo, que sofreu um estiramento no ombro esquerdo ao cair de mau jeito no clássico Real x Barcelona. Ontem, o craque fez apenas exercícios físicos, mas a equipe russa aposta que ele será escalado.

"Sinceramente, eu esperava que a lesão sofrida fosse mais grave. Não vai ser nada fácil pará-lo", ironizou Capello.

Embora Cristiano Ronaldo pretenda completar 100 partidas internacionais com a seleção nesta rodada das Eliminatórias, o técnico Paulo Bento está mais preocupado com o conjunto. "Não vamos mudar a nossa estratégia de jogo por causa da ausência de determinados jogadores (Pepe e Raúl Meirelles também não estão confirmados)."

Com seis pontos em dois jogos, Portugal e Rússia sabem que quem vencer dará passo grande rumo à vaga direta. Se Portugal tenta confirmar a boa fase, a Rússia vai mostrar a força da renovação de Capello, que resolveu deixar de lado os badalados Arshavin, Pavlyuchenko, Zyriánov, Zhirkov e Pobrebnyak.

Ainda sem convencer, a Inglaterra recebe San Marino, última no ranking da Fifa, com o Estádio Wembley lotado. A perspectiva de uma goleada e uma promoção no valor dos ingressos (os mais baratos custaram R$ 80) fizeram com que os 90 mil bilhetes do jogo fossem vendidos.