Cristiano Ronaldo é o atleta mais seguido em redes sociais no mundo

De acordo com um estudo divulgado nesta quarta-feira, 26, pela Apple Tree Communications, o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, é o esportista mais seguido nas redes sociais. Contabilizando Facebook, Twitter e Instagram, o jogador, eleito por três vezes melhor do mundo, possui um total de 167 milhões de seguidores.

Na segunda colocação aparece Neymar, do Barcelona, com pouco mais de 100 milhões de fãs nas redes. Apesar de ter disputado apenas duas temporadas no time catalão, o brasileiro de 23 anos já possui 400 mil seguidores que o companheiro Lionel Messi, ídolo no clube e terceiro colocado na pesquisa.

Na sequência, com 59 milhões de seguidores, o brasileiro Kaká ainda possui lugar de destaque nas mídias sociais e é o quarto. Aos 33 anos, o brasileiro atua pelo Orlando City, dos EUA.

A hegemonia dos jogadores de futebol na lista apenas é quebrada na quinta posição. O astro da liga norte-americana de basquete (NBA), LeBron James, aparece com 56 milhões de seguidores na soma das três redes sociais. O ala do Cleveland Cavaliers já foi apontado como melhor jogador da liga por quatro vezes e conseguiu levar seu time às finais da NBA na última temporada.

Entre os clubes, o Barcelona lidera a lista, seguido pelo Real Madrid. No quesito competições, o campeonato espanhol supera o inglês com 304 milhões de seguidores, ante 285 milhões da Premier League.