Cristiano Ronaldo supera o Fenômeno

Em dia de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid deu outro show, massacrou o Osasuna no Santiago Bernabéu por 7 a 1 e se manteve tranquilo na liderança do Campeonato Espanhol, agora com 28 pontos. O time merengue tem três à frente do Barcelona, que ontem à noite sofreu para empatar por 2 a 2 com o Athletic, em Bilbao, e quatro a mais que o Valencia, o 3.º colocado.

Com os três gols marcados ontem, o português passou a somar 13 na artilharia do certame. No meio da semana, ele fez o 100.º com a camisa do time madrilenho no jogo contra o Lyon, pela Copa dos Campeões. Ontem, o craque apresentou sua chuteira de ouro aos torcedores (público de aproximadamente 83 mil pagantes), troféu referente à temporada 2010/2011.

Já pensando na próxima conquista, Cristiano Ronaldo ultrapassou Ronaldo Fenômeno (102 gols) na lista de artilheiros do clube. Com 103 gols em 106 jogos, o objetivo dele agora é superar o líder da lista, o legendário Raúl Gonzalez (com 323 gols), que defende atualmente o Schalke 04, e é chamado pela torcida espanhola de "Raúl Madrid".

Apesar do momento favorável, Cristiano Ronaldo prefere não contar vantagem. "Meus gols não são importantes, o que importa é o time ganhar", disse. "Claro que fiquei contente por ter marcado, mas também porque o time está jogando bem." Esta foi a sétima vitória consecutiva do Real e, pela quarta vez, ele marca três gols em uma partida neste campeonato.

O jogo foi muito fácil para o líder, que saiu na frente com gum gol do português, aos 23 minutos. Ibrahima empatou aos 31, mas, aos 34, o zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe colocou o Real na frente. Aos 40, o argentino Higuaín ampliou.

No segundo tempo, aos 9, de pênalti, Cristiano Ronaldo marcou o quarto (no lance, Satrústegui foi expulso) e, a partir daí, o Osasuna desabou e o time madrilenho deslanchou.

A goleada foi completada com mais um gol do português e dois do francês Benzema, que entrou no lugar do argentino Di María - deixou o campo contundido e deve desfalcar a seleção de seu país nos próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas.

Opiniões diferentes. Enquanto Cristiano Ronaldo se queixava do novo horário de alguns jogos do Campeonato Espanhol - o de ontem foi realizado no período matinal -, o técnico José Mourinho aprovava. "Não havia mais nenhum ingresso à venda no meio da semana. Portanto, a torcida gostou desse horário, porque depois fica com o domingo livre. Se eles gostam, também gostamos, porque trabalhamos para os que pagam pelo futebol", disse o treinador português.

Apesar da goleada, o técnico Mourinho ainda achou uma maneira de praguejar contra o juiz Álvarez Izquierdo. "O que mais me irrita na arbitragem é a falta de critério. Na Copa dos Campeões apitam de um jeito, na Liga Nacional, de outro", disse.

O Osasuna, que atuou com nove desfalques, e teve um jogador expulso no começo do segundo tempo, já havia sido goleado por 8 a 0 pelo Barcelona no início desta temporada.

Messi salva. Se Cristiano Ronaldo arrebentou o jogo no Santiago Bernabéu, o melhor do mundo salvou o Barcelona no empate por 2 a 2 fora de casa.

O time catalão tomou um sufoco no Estádio San Mamés, no País Basco, e só se salvou nos acréscimos graças a um gol de Messi. Com mais esse, o craque argentino manteve a liderança da artilharia, com 14 gols, um à frente de Cristiano Ronaldo.

O goleiro do Barcelona, Valdés, sofreu seu primeiro gol em dez jogos aos 20 minutos do primeiro tempo, marcado por Herrera. O Barça reagiu três minutos depois - Fábregas empatou.

Na segunda etapa, com um gol contra de Piqué, aos 34 minutos, o Athletic, que tem agora 14 pontos, voltou à frente do marcador. Mas Messi soube aproveitar uma bobeada geral da defesa adversária para empatar e manter a invencibilidade do Barça, que, no entanto, segue atrás do Real na disputa pela liderança da competição (28 a 25).