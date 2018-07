Cristóvão Borges vê Flu pronto para fazer 'grande jogo' no Sul

O técnico Cristóvão Borges exibiu satisfação com o período de preparação que o Fluminense realizou nesta intertemporada forçada pela disputa da Copa do Mundo. Após ver a sua equipe ganhar do Madureira por 3 a 0 em jogo-treino realizado no último sábado, nas Laranjeiras, o treinador acredita que o time está pronto para fazer "uma grande partida" diante do Criciúma, nesta quarta-feira, às 22 horas, em Santa Catarina, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

"Com a parada, é claro que vamos ter que retomar o ritmo. Definimos uma maneira de atuar e os jogadores já conhecem. Mas perdemos um pouco de ritmo e isso só readquire jogando. Acreditamos que a equipe está pronta para fazer uma grande partida", afirmou o comandante, que chegou a ter a chance de enfrentar a Itália em um amistoso preparatório para a seleção então dirigida por Cesare Prandelli antes da disputa do Mundial.

Após o duelo diante dos italianos, o Fluminense ainda disputou jogos-treino contra Boavista (vitória por 2 a 1) e Friburguense (6 a 1). "Tivemos a opção de jogar mais partidas amistosas, mas preferimos trabalhar para a equipe tivesse um lastro maior de resistência no campeonato. Nós ainda ficamos mais uma semana (sem férias) do que os outros times porque tivemos o jogo contra a Itália. Trabalhamos mais e diminuímos o número de amistosos. Soubemos aproveitar bem esse tempo que tivemos", disse Cristóvão, em declarações reproduzidas neste domingo pelo site oficial do time carioca.

Apesar da confiança, o treinador tem problemas para escalar o Fluminense no Sul do Brasil. "Diguinho está com problema no tornozelo direito e Walter passou por uma cirurgia dentária. Para quarta-feira, o Diguinho tem uma situação mais difícil, enquanto o Walter tem uma possibilidade. Mas vou decidir só na segunda-feira quem eu levarei para Criciúma", revelou.