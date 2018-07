Croácia tem melhor ranking entre adversários do Brasil

COSTA DO SAUIPE - Croácia, México e Camarões serão os adversários do Brasil no Grupo A da Copa do Mundo de 2014, após o sorteio realizado nesta sexta-feira na Costa do Sauipe (BA). Entre os três, a melhor colocada no ranking da Fifa é a seleção croata, que aparece em 16º lugar. Já os mexicanos estão na 20ª posição e os camaroneses, na 51ª. Adversária de estreia, em jogo que marca a abertura da Copa, no dia 12 de junho, no Itaquerão, em São Paulo, a Croácia aposta no poderio dos atacantes Mandzukic e Olic, que costumam infernizar a vida dos zagueiros adversários.

Outro destaque individual é o meia Modric, mas a seleção croata também tem muita força coletiva. Será a quarta participação do país no Mundial, sendo que a melhor campanha foi em 1998, com o terceiro lugar. Na segunda rodada, o Brasil jogará contra o México, dia 17 de junho, no Castelão, em Fortaleza. A seleção mexicana costuma dar trabalho aos brasileiros, mas chega ao Mundial desacreditada. Afinal, sofreu para conseguir a classificação, precisando passar pela repescagem contra a Nova Zelândia.

Agora, vai disputar a 15ª Copa de sua história, com duas presenças em quartas de final como melhores resultados - as duas vezes foram justamente quando sediou o evento, em 1970 e 1986. Para fechar a primeira fase, o Brasil terá pela frente Camarões, em jogo marcado para o dia 23 de junho, no Estádio Nacional, em Brasília. É uma das maiores forças do futebol africano, com diversos jogadores que atuam em clubes europeus. O grande astro ainda é o atacante Samuel Eto''o, que promete liderar a seleção nos gramados brasileiros. Será a sétima Copa dos camaroneses, que conseguiram chegar às quartas de final na edição de 1990.