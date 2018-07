Croatas não terão seu artilheiro na abertura da Copa

A Croácia vai enfrentar o Brasil na abertura da Copa do Mundo desfalcada de seu principal atacante. Mario Mandzukic, do Bayern de Munique, foi expulso no segundo jogo da repescagem das Eliminatórias Europeias e terá de cumprir suspensão.

O técnico Niko Kovac, porém, prefere analisar o jogo de abertura pelo lado positivo. "O Brasil é o favorito para ganhar a Copa. Será um prazer participar desta festa. Teremos uma chance de representar nosso país diante de uma grande audiência. O mundo todo estará de olho em nós."

Será a segunda vez que as duas equipes vão se enfrentar em um Mundial. Em 2006, o Brasil venceu por 1 a 0, gol de Kaká. Kovac era volante da Croácia naquele jogo. "Fizemos uma partida equilibrada e falhamos apenas em um lance."

Apesar da ausência de Mandzukic, a Croácia tem outros jogadores habilidosos. O principal é o meia Luka Modric, do Real Madrid, responsável pela armação do time. Os croatas são fortes nas jogadas de bola parada por causa do lateral Srna, do Shakhtar Donetsk, que bate faltas e escanteios. Como os zagueiros são altos, a jogada aérea é uma possibilidade perigosa. "Temos quase meio ano para a preparação até a Copa e estaremos em nosso melhor momento", disse Kovac.

Os croatas tiveram problemas nas Eliminatórias e só se classificaram na repescagem, contra a pouco expressiva Islândia. Na fase de grupos, perderam para a Bélgica e superaram a Sérvia por três pontos. Embora a Croácia tenha boas chances de disputar a segunda vaga com México e Camarões - o Brasil deve ser o primeiro -, o treinador é cauteloso com os prognósticos. "É uma chave muito complicada. México e Camarões são seleções muito fortes e teremos de dar o máximo."

Miroslav Blazevic, treinador que levou a Croácia ao terceiro lugar na Copa de 98, o melhor resultado de sua história, afirma que a equipe croata pode surpreender no ano que vem. "Nosso futebol está evoluindo e temos condições de aprontar alguma surpresa, inclusive no jogo de abertura", avaliou o ex-técnico da seleção.