Crutchlow desbanca favoritos e garante pole na MotoGP

BRNO, REPÚBLICA CHECA - O britânico Cal Crutchlow surpreendeu neste sábado ao desbancar os favoritos e conquistar a pole position na etapa de Brno da MotoGP, na República Checa. Foi a segunda pole da carreira do piloto da Yamaha.

Crutchlow, que já havia liderado o último treino livre, cravou o melhor tempo da classificação ao marcar 1min55s527. Em Brno, onde foi terceiro colocado em 2012, o piloto britânico busca sua primeira vitória na MotoGP.

Para tanto, precisará superar também na corrida deste domingo os favoritos espanhóis Marc Márquez, que largará em 3º, Dani Pedrosa (4º) e Jorge Lorenzo (5º). O também espanhol Alvaro Bautista largará da segunda posição no grid de largada.

Márquez é o atual líder do campeonato, com 188 pontos, seguido por Pedrosa, com 167, e Lorenzo, com 153. Márquez alcançou a ponta ao vencer as últimas três corridas da MotoGP.

Confira os primeiros colocados no grid em Brno:

1.º - Cal Crutchlow (ING/Yamaha), 1min55s527

2.º - Alvaro Bautista (ESP/Honda), 1min55s754

3.º - Marc Marquez (ESP/Honda), 1min55s86

4.º - Dani Pedrosa (ESP/Honda), 1min55s868

5.º - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 1min55s949

6.º - Bradley Smith (ING/Yamaha), 1min56s014

7.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha), 1min56s186

8.º - Stefan Bradl (ALE/Honda), 1min56s477

9.º - Andrea Dovizioso (ITA/Ducati), 1min56s825

10.º - Nicky Hayden (EUA/Ducati), 1min56s979