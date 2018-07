Cruzeiro aposta no desespero chileno

SANTIAGO

Apostando no desespero dos chilenos para conquistar um resultado positivo e encerrar sua participação na fase de grupos da Taça Libertadores como líder do Grupo 7, o Cruzeiro enfrenta o Colo Colo hoje , às 21h50, em Santiago. O time mineiro garante classificação com um empate, mas se alcançar a vitória dificilmente deixará escapar o primeiro lugar por ter um saldo de gols superior ao do Vélez Sarsfield. Cruzeiro e Vélez somam 10 pontos. No entanto, o time argentino - que na última rodada enfrenta em casa o Deportivo Itália, da Venezuela - possui apenas um gol de saldo, contra seis da equipe brasileira.

O Colo Colo, com sete pontos ganhos, precisa vencer o Cruzeiro por quatro gols de diferença para avançar na competição.

"É decisão para as duas equipes. A situação do Colo Colo é bastante delicada. Com certeza, desde o início eles virão com tudo, na empolgação da torcida, mostrando vontade. A gente tem que entrar atento para não sofrer gol no início e procurar neutralizar. Com o tempo passando, o desespero do Colo Colo vai aumentar e nós podemos nos beneficiar disso", observou o atacante Thiago Ribeiro. "Existe a preocupação pela necessidade do adversário de vencer, mas estamos preparados", destacou o técnico Adilson Batista.