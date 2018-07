Cruzeiro cede CT ao Chile e vai treinar na Toca I

O Chile vai enfrentar a seleção brasileira em amistoso marcado para o Mineirão nesta quarta-feira, às 22 horas. Assim, a seleção dirigida por Jorge Sampaoli vai realizar suas atividades para o compromisso na Toca da Raposa II.

O elenco do Cruzeiro está de folga nesta segunda-feira, após vencer o Tupi por 2 a 0, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. A reapresentação do elenco, às 15h30 de terça, e os dois treinamentos da quarta serão realizados na Toca da Raposa I.

O centro de treinamento, que foi inaugurado em 1973, sediou a preparação para seleção brasileira para as Copas do Mundo de 1982 e 1986. Atualmente, a Toca da Raposa I é utilizada atualmente pelas categorias de base do Cruzeiro. No início deste ano, recebeu um jogo-treino entre Cruzeiro e Tupi, vencido pelo time da casa por 3 a 1, com gols de Everton, Nílton e Vinícius Araújo.