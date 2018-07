Cruzeiro cede empate ao América no fim e perde chance de liderar

Debaixo de muita chuva em Belo Horizonte neste domingo, o Cruzeiro saiu na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 ao América, com um gol nos acréscimos, no Mineirão, e deixou de assumir a liderança do Campeonato Mineiro após cinco rodadas. O uruguaio Arrascaeta abriu o placar e Bryan deixou tudo igual.

O empate deixou o Cruzeiro com 11 pontos e o América com dez, em segundo e quarto lugar, respectivamente, abrindo o caminho para o Uberlândia assumir a ponta do Estadual. O time do Triângulo Mineiro foi aos 12 pontos ao bater o Guarani de Divinópolis por 2 a 0 neste domingo. Já o Atlético é o terceiro, com dez.

Diante de 19.622 torcedores presentes no Mineirão, a partida começou em um bom ritmo, com chances para os dois lados. Alisson teve duas boas oportunidades de balançar as redes pelo Cruzeiro, mas desperdiçou. Já pelo América, Pablo tentou de fora da área e parou nas mãos do goleiro Fábio.

Com o passar do tempo, as equipes deixaram de criar e o Cruzeiro só conseguiu abrir o placar aos 43 minutos de jogo. Após erro na saída de bola do América, Willian encontrou Arrascaeta nas costas da zaga e o meia bateu na saída do goleiro João Ricardo para fazer 1 a 0.

Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou melhor e quase ampliou aos 14, quando Bruno Rodrigo cabeceou firme e obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa. Em seguida, após boa tabela com Arrascaeta, Sánchez Miño não conseguiu completar o chute para o gol.

O América se recompôs no quarto final do jogo e pressionou até arrancar o empate, já nos acréscimos. Aos 46 minutos, o lateral-esquerdo Bryan apareceu pelo lado direito e acertou um chute de longe, no ângulo da meta defendida por Fábio para selar o empate.

O América volta a entra em campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Atlético pela Copa Sul-Minas-Rio. O Cruzeiro, por sua vez, tem a semana para treinar e só joga no próximo domingo, contra a Caldense pelo Campeonato Mineiro.