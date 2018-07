Cruzeiro desiste de Wallyson e deixa o caminho aberto para o São Paulo

SÃO PAULO - O Cruzeiro deixou o caminho aberto para o São Paulo contar com o futebol do atacante Wallyson. O clube mineiro desistiu de renovar com o atleta, que está emprestado até o dia 31 de dezembro e ao que tudo indica só o time paulista ficou na disputa. O vínculo do atleta é do Deportivo Maldonado, equipe uruguaia que pertence ao seu empresário, Gustavo Arribas. No início do ano, ele pode até ser apresentado como reforço do São Paulo para a temporada. "Acho que semana que vem sai a decisão", avisa Wallyson, que está de férias em Natal, no Rio Grande do Norte, com sua família.

Faz pouco mais de duas semanas que ele tirou a placa que tinha no tornozelo, após grave lesão que sofreu no ano passado, ao fraturar o tornozelo esquerdo. Vem se mantendo em forma em uma academia particular e espera que as coisas se resolvam rapidamente. "Já estou 100% e descansando com a minha família. As coisas estão sendo resolvidas pelo meu empresário, que ainda não me passou nada."

Muitos apostam que ele tem condições de ser o substituto de Lucas, que foi negociado com o Paris Saint-Germain. Mas Wallyson afirma que o jeito de atuar é um pouco diferente. "Jogo mais solto, caindo pelas beiradas. O Lucas vem mais de trás." Ele foi revelado pelo ABC e depois foi para o Atlético-PR, justamente no momento que Ney Franco era o treinador. O técnico do São Paulo aprovou sua chegada.

O ex-jogador Carlinhos Sabiá, que trabalha com Arribas e conhece Wallyson há muito tempo, sabe que o jogador de 23 anos está animado com a possibilidade. "É bom até para recuperar a confiança dele. É uma oportunidade boa que está tendo e ele está querendo muito o São Paulo, está entusiasmado", conta.

A diretoria do clube trabalha ainda com outro jogador para o ataque, que também atua pelos lados do campo, e que seria um reforço de peso. O sonho é Nilmar, mas o empresário do atleta negou que ele vá deixar o Al Rayyan, do Catar, neste momento.