Cruzeiro e Bahia continuam na luta contra a 2ª Divisão Duas partidas que valem mais contra o rebaixamento do que por vaga na parte de cima da tabela serão disputadas hoje. Em Sete lagoas, o Cruzeiro recebe o Inter, no primeiro jogo do pacto selado entre atletas e comissão técnica de conseguir 9 pontos antes do confronto com o Ceará. O problema é que o adversário, o Inter, ainda mantém esperanças de chegar à Libertadores. O técnico Dorival Jr, porém, tem problemas. Juan, Kleber e Leandro Damião estão suspensos, enquanto Guiñazu está na seleção argentina.