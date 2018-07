Cruzeiro e Cimed jogam por vaga na semifinal da Superliga Masculina

BELO HORIZONTE - Um clássico do vôlei nacional é uma das atrações da segunda rodada do playoff da Superliga Masculina de Vôlei. Cimed/Sky, de Florianópolis, e Vivo/Minas, de Belo Horizonte, entram em quadra às 21 horas na capital mineira. Os visitantes ganharam o primeiro jogo por 3 sets a 2 e se classificam com nova vitória hoje.

Os mineiros confiam na torcida e em sua principal arma: Lucarelli, eleito o melhor jogador da primeira rodada do playoff. "Acho que consegui jogar bem a partida, mas, com certeza, poderia ter sido melhor, principalmente na recepção", avalia o exigente ponta.

O Sada/Cruzeiro enfrenta o BMG/São Bernardo às 18h30 no ABC. Neste caso, no entanto, equipe mineira é quem está a apenas um jogo da classificação - venceu o primeiro confronto por 3 sets a 0.