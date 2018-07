Cruzeiro e Flu: duelo com sabor de decisão

O Fluminense tropeçou algumas vezes nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro, aproveitando as oportunidades que surgiram, encostou. Hoje, frente a frente, cariocas e mineiros decidem a liderança do torneio em duelo marcado para as 16 horas, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Estão separados por apenas um ponto - a equipe de Muricy Ramalho tem 52 e o time de Cuca, 51.

O Tricolor das Laranjeiras sabe que precisa se recuperar da derrota sofrida no meio de semana (3 a 0 para o Santos, no Engenhão). Mas, mesmo vindo de um resultado desfavorável, Muricy minimiza o fato de a partida ser considerada uma decisão. "O jogo contra o Corinthians, em setembro, também era decisivo e acabou não sendo."

Ele se referia ao confronto em que o Fluminense perdeu os três pontos da rodada, mas não a liderança. Hoje, porém, se não vencer, sabe que vai cair na tabela. "O Cruzeiro é um dos times que jogam melhor futebol. Vamos marcar bem e sair para o jogo. O adversário é muito bom, mas o Fluminense é o líder e temos de dar valor a isso." A favor dos cariocas está a estatística, já que a equipe tem bom aproveitamento em jogos fora de casa: em 13 jogos, foram seis vitórias e quatro empates.

Muricy também comemora o retorno de Deco, recuperado de contusão. Não terá, porém, os atacantes Fred e Emerson, além do volante Diguinho - os três estão machucados -, e o lateral direito Mariano, servindo à seleção brasileira na Europa.

Do outro lado, Cuca valoriza a ascensão de sua equipe. "Vamos ganhando força no momento certo", disse o técnico, lembrando a vitória contra o Goiás, por 1 a 0, em Goiânia, que garantiu a vice-liderança. "Queremos buscar a vitória com organização, equilíbrio e respeito ao Fluminense, que é uma grande equipe." O técnico terá Wellington Paulista e Gilberto à disposição, que estavam contundidos. Mas não revelou se pretende utilizá-los no time titular.

Como pano de fundo do confronto, uma ironia do destino. O treinador que ajudou o time do Rio a se livrar do rebaixamento no ano passado é o mesmo que pode atrapalhar a equipe na busca pelo título brasileiro - algo que não ocorre desde 1984. No primeiro turno, entretanto, Cuca não conseguiu causar grande estrago. Pelo contrário. A vitória do Fluminense por 1 a 0 (gol de Leandro Eusébio), em 22 de julho, no Maracanã, fez com que o time do Rio roubasse a posição do Corinthians, então líder.

Encontro de argentinos. A partida em Uberlândia também reserva um interessante duelo no meio-campo. Compatriotas e destaques na competição, Conca e Montillo encontram-se pela primeira vez. O meia do Fluminense era um "sonho de consumo" de Muricy Ramalho, que desejava contar com o talentoso argentino desde os tempos de São Paulo. Já o cruzeirense foi contratado em agosto, depois de boas atuações na Taça Libertadores da América - ele jogava no Universidad de Chile, semifinalista do torneio. "O Montillo realmente é um jogador de muita qualidade e preocupa", admitiu o técnico do time carioca.