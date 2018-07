Cruzeiro e Osasco estreiam no Mundial Atual campeão nacional, o Sada Cruzeiro é o primeiro time brasileiro a estrear no Mundial de Clubes, em Doha, no Catar. A equipe mineira enfrenta o Tigres, do México, às 9 horas (de Brasília). Na madrugada de domingo, às 4 horas, o Sollys/Osasco faz seu primeiro jogo na disputa feminina. Pela terceira vez na competição, na qual conquistou uma medalha de prata e outra de bronze, a equipe paulista enfrentará o chinês Borai Bank. Dois times femininos brasileiros já se sagraram campeões mundiais (Sadia, em 1991, e Leite Moça, em 1994), enquanto o título masculino é inédito.