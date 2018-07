Cruzeiro é superado de virada pelo Grêmio, mas segue líder do Brasileirão

O Grêmio confirmou a boa fase no Campeonato Brasileiro neste domingo e derrubou o líder Cruzeiro, de virada, por 2 a 1, no Olímpico. O resultado manteve o time gaúcho na briga por uma vaga no G-3 da tabela. Já a equipe mineira contou com a contribuição do Fluminense, que empatou sem gols contra o Botafogo, e continua na primeira colocação.

O time de Renato Gaúcho chegou aos 46 pontos, quatro a menos do que o Corinthians - que fecha o G-3 e neste domingo empatou sem gols com o Guarani. O Cruzeiro, por sua vez, estacionou nos 54 pontos, mas segue líder, com o Flu na cola, com 53.

A pressão da torcida local e do embalo do Grêmio não intimidaram o Cruzeiro no Olímpico. Os visitantes superaram a boa marcação dos anfitriões e saíram na frente aos 28 minutos. Após cobrança de escanteio, Montillo abriu o placar ao acertar um chute da marca do pênalti.

O Grêmio já havia balançado as redes, aos 20 minutos, com o artilheiro Jonas. Mas o árbitro assinalara impedimento. Com maior iniciativa, os donos da casa reduziram o ritmo depois de sofrer o gol. O time se desorganizou em campo e o Cruzeiro assumiu o domínio do jogo.

Mas o controle dos visitantes não durou até o final do primeiro tempo. Nos acréscimos, Júnior Viçosa completou chute cruzado de Jonas na área e empatou a partida. No intervalo, Renato Gaúcho colocou Gilson no lugar de Fábio Santos. O Grêmio voltou marcando mais firme no meio-campo e pressionando o Cruzeiro.

Diante do bom volume de jogo dos anfitriões, o técnico Cuca resolveu mudar o time. Trocou Pablo por Gilberto para fortalecer a defesa, aos 15. O meia voltou ao time após se recuperar de lesão. Mas o Grêmio continuou levando perigo no ataque.

Aos 18, Jonas acertou a trave e, no rebote, Lúcio errou o gol. O Cruzeiro respondeu dois minutos depois. Wellington Paulista mandou para as redes, mas o gol foi anulado pelo árbitro, que marcou impedimento.

Com uma atuação apática no ataque, Thiago Ribeiro protagonizou o lance decisivo da partida na defesa. Ele fez falta em Gilson dentro da área. Na cobrança de pênalti, Jonas bateu firme no canto e garantiu a vitória do melhor time do segundo turno do Brasileirão.

Na próxima rodada, os dois times voltarão a campo para duelar com seus arquirrivais. O Grêmio disputará o clássico com o Internacional, no Olímpico, enquanto o Cruzeiro receberá o Atlético Mineiro, em Uberlândia, ambos no domingo.

Ficha Técnica: Grêmio 2 x 1 Cruzeiro

Grêmio - Victor; Gabriel; Paulão, Rafael Marques e Fábio Santos (Gilson); Vilson, Rochemback, Lúcio e Douglas; Jonas (Diego Clementino) e Viçosa (Ferdinando). Técnico: Renato Gaúcho

Cruzeiro - Fábio, Jonathan, Leo, Edcarlos e Pablo (Gilberto); Fabrício, Marquinhos Paraná (Roger), Henrique e Montillo; Thiago Ribeiro (Farias) e Wellington Paulista. Técnico: Cuca

Gols - Montillo, aos 28, e Júnior Viçosa, aos 48 minutos do primeiro tempo. Jonas (pênalti), aos 29 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Fábio Santos, Douglas (Grêmio); Montillo, Marquinhos Paraná, Fabrício, Léo (Cruzeiro)

Árbitro - Paulo César Oliveira (SP)

Renda - R$ 914.890,50

Público - 41.435 torcedores

Local - Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS)

