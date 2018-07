Cruzeiro elege chefe da arbitragem como vilão

"Um negócio desses faz a gente desistir do futebol. Conversamos com o safado do Sérgio Correa (coordenador de arbitragem da CBF) e ele botou este juiz picareta. Tanto juiz qualificado para este jogo e ele bota este cara"", bradou Perrela. "Eu quero que esse juiz e o Sérgio Correa me processem."" Perrela é o chefe da delegação da seleção brasileira que viaja para enfrentar a Argentina. "Vou pensar se vou viajar"", disse o dirigente.

Cuca deu uma entrevista quase às lágrimas. "É vergonhoso. São coisas que fazem a gente pensar se vale seguir no futebol. Isso não é erro comum"", desabafou o treinador, que chegou a dar um soco na mesa. "Colocaram o Corinthians com meia mão na taça. O Fluminense que abra o olho. Está estranho o negócio.""