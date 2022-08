Cruzeiro empata com Sampaio Corrêa e atinge 10 jogos de invencibilidade na Série B

O Cruzeiro continua fazendo sua contagem regressiva para carimbar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, o time celeste deu mais um passo ao ficar no empate por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, em pleno Castelão, pela 27ª rodada. De quebra, chegou a dez jogos de invencibilidade.

Com o resultado, o Cruzeiro segue na liderança isolada da competição, com 58 pontos, muito à frente em relação a seus adversários. O Sampaio, que chegou a quatro jogos sem vitória, ficou com 35, no meio da tabela.

O Cruzeiro está com sede de bola. O time celeste teve um início arrasador e precisou de segundos para inaugurar o placar do Castelão. Após bela jogada pela direita, Daniel Júnior cruzou e Edu só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes. O gol acabou quebrando toda a estratégia do Sampaio Corrêa.

Atrás do placar, o time maranhense precisou se abrir e deu espaço para o líder do campeonato. Aos 20 minutos, Daniel Júnior exigiu grande defesa de Matheus Inácio. Apesar do domínio celeste, o Sampaio também criou boas oportunidades, principalmente quando explorava a velocidade de seus jogadores de ataque.

O time mandante começou a gostar do jogo nos minutos finais e chegou ao gol de empate aos 46. Após cobrança de falta de Pimentinha, André Luiz desviou e parou na defesa de Rafael Cabral. No rebote, Paulo Sérgio completou para deixar tudo igual.

O segundo tempo foi mais movimentado, mas os clubes sofreram com o último passe. Buscando uma saída, Paulo Pezzolano tentou mudar a sua linha de frente, enquanto Léo Condé fez alterações mais cautelosas para não deixar um buraco no seu sistema defensivo.

Com o passar do tempo e o empate mais próximo, Léo Condé optou por tirar de campo o artilheiro da Série B. Gabriel Poveda chegou ao terceiro jogo sem marcar. O panorama, no entanto, não se alterou. O Cruzeiro se acomodou e quase colocou tudo a perder.

Aos 43 minutos, em seu primeiro lance dentro da partida. Lucas Araújo pegou a sobra, após cobrança de falta de Pimentinha, e, na entrada da pequena área, jogou na rede pelo lado de fora. No fim, o Sampaio teve mais uma oportunidade, mas Pimentinha, na cara do gol, parou em um milagre de Rafael Cabral, responsável por confirmar o empate.

O Cruzeiro volta a campo no domingo, às 16h, frente ao Criciúma, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No sábado, o Sampaio Corrêa visita o Guarani, às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 1 CRUZEIRO

SAMPAIO CORRÊA - Matheus Inácio; Matheusinho (Maurício), Allan, Paulo Sérgio e Pará (Lucas Hipólito); André Luiz (Lucas Araújo), Ferreira e Rafael Vila (Eloir); Léo Tocantins, Pimentinha e Gabriel Poveda (Ygor Catatau). Técnico: Léo Condé.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Eduardo Brock e Oliveira; Geovane (Wesley Gasolina), Machado (Willian Oliveira), Neto Moura e Daniel Júnior (Jajá); Bruno Rodrigues, Rafa Silva (Bidu) e Edu (Lincoln). Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS - Edu, ao 1, e Paulo Sérgio, aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS - Paulo Sérgio e Rafael Vila (Sampaio Corrêa).

RENDA - R$ 150.320,00.

PÚBLICO – 13.026 pagantes (16.080 total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luiz (MA).