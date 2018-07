Cruzeiro encara o Prudente e tenta encostar no líder Flu O Cruzeiro entra em campo com máxima atenção hoje, às 18h30, contra o Grêmio Prudente, para tentar se manter na briga pelo título do Brasileiro. Depois de perder as duas últimas partidas, para o Grêmio e o arquirrival Atlético-MG, e assistir ao Flu reassumir a liderança na quinta, o time mineiro sabe que não poderá bobear diante do lanterna do campeonato.