Cruzeiro encara Palmeiras em Araraquara para se manter distante da degola

A partida ocorrerá de São Paulo, pois o Allianz Parque, casa palmeirense, recebeu na quarta e nesta quinta shows do tenor italiano Andrea Bocelli. A equipe mineira espera que a mudança de mando ajude a atrapalhar o desempenho do adversário, que vem de 12 jogos de invencibilidade.

Para tentar surpreender o líder da competição, o técnico Mano Menezes fechou os trabalhos táticos para a imprensa durante a semana e escondeu a escalação da equipe. O meia Arrascaeta está de volta da seleção uruguaia, mas deve ficar na reserva.

A tendência é que Mano repita praticamente a equipe que venceu a Ponte Preta na última rodada. As únicas novidades deve ser as entrada de Bryan na vaga de Edimar, que terá que cumprir suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo, e de Ariel Cabral, livre de gancho, no lugar de Lucas Romero.