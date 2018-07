Cruzeiro escala time misto contra Avaí De olho na Taça Libertadores, o Cruzeiro volta a atuar com um time misto contra o Avaí, às 18h30, no Mineirão. Apesar da derrota por 2 a 0 no jogo de ida contra o São Paulo pelo torneio continental, os cruzeirenses não admitem jogar a toalha. Por isso, o técnico Adilson Batista quer o grupo concentrado na partida decisiva de quarta-feira, no Morumbi.