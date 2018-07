Cruzeiro fala em decisão contra o Fla

Depois de se manter vivo na disputa pelo Campeonato Brasileiro com a vitória por 3 a 1 sobre o Vasco, o Cruzeiro vai encarar a partida contra o Flamengo no domingo como decisão. Isso porque, apesar de ter vencido o Goiás por 2 a 1 no sábado, o rubro-negro ainda não se livrou do fantasma do rebaixamento e, a dois jogos do fim da competição, precisa de uma vitória para escapar.

O Cruzeiro está em terceiro lugar, com 63 pontos, a dois do líder Fluminense e com um a menos que o Corinthians. Já o Flamengo está 13º, com 43 pontos, três a mais que o Vitória, que encabeça a zona de rebaixamento.

O treinador do Cruzeiro, Cuca, ressalta que, apesar de o time também precisar de um tropeço das equipes que estão acima na tabela, o pensamento é só no jogo contra o Fla. "É trabalhar só o nosso jogo com o Flamengo. Com a vitória do Avaí embolou tudo, ninguém está livre. Então, é decisivo para eles também. É cada um com sua necessidade, trabalhar durante a semana e fazer um jogo de equilíbrio mais uma vez.