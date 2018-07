Cruzeiro fala em título após recepção em BH A derrota para o Corinthians (1 a 0), definida após um pênalti duvidoso do zagueiro Gil em Ronaldo, deixou o Cruzeiro mais longe do título brasileiro. Mas a recepção à equipe na chegada à Belo Horizonte foi digna de um campeão. Mais de 200 torcedores não se importaram em percorrer 42 quilômetros do centro da capital mineira até o aeroporto de Confins para apoiar o time de Cuca. O grupo ainda se mostrava indignado com a marcação do árbitro Sandro Meira Ricci que decidiu o confronto.