Cruzeiro fatura título e Cuca diz que fica em BH O Cruzeiro conquistou ontem o 36.º título do Campeonato Mineiro ao bater o rival Atlético-MG por 2 a 0 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O time do técnico Cuca conseguiu reverter a vantagem do adversário, que venceu o primeiro duelo da decisão por 2 a 1 e jogava pelo empate.