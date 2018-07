Cruzeiro faz 2 no Londrina e passa à 3ª fase da Copa do Brasil sem jogo da volta

Sem precisar jogar na próxima semana, o Cruzeiro fica agora no aguardo de seu adversário. Ele sairá do confronto entre Portuguesa e Vitória, que iniciam a série nesta quarta-feira, no estádio do Canindé, em São Paulo. Se os baianos não repetirem a façanha cruzeirense, a volta será na próxima semana, no estádio do Barradão, em Salvador. A terceira fase só deverá ser realizada em julho, após a Copa América Centenário.

Na expectativa de acertar com um técnico nos próximos dias, a delegação do Cruzeiro permanece no Paraná para a estreia no Campeonato Brasileiro. Ela será neste sábado, às 21 horas, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Já o Londrina começará a Série B nacional contra o CRB, neste sábado, novamente em casa.

A partida, originalmente marcada para começar às 21h30, teve 20 minutos de atraso por causa de uma queda de energia em duas torres de refletores. O apagão parece ter contaminado o time paranaense, que foi amplamente dominado pelo Cruzeiro, especialmente no primeiro tempo. Até o intervalo, só deu a equipe mineira, que conseguiu seus dois gols - aos 21 minutos, em cabeçada do zagueiro Bruno Rodrigo, e aos 36, em chute forte de fora da área do volante Henrique.

Na segunda etapa, o Londrina ameaçou uma reação para pelo menos conseguir forçar o jogo da volta, mas não teve forças para superar a zaga do Cruzeiro. O time mineiro resolveu explorar mais os contragolpes, mas Willian e Alano não aproveitaram as chances que tiveram.