Cruzeiro fica na bronca com o Palmeiras

A forma desdenhosa com que o técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, tratou o confronto de domingo com o Fluminense, não foi bem recebida pelo Cruzeiro. O meia Roger voltou a flertar com a polêmica ontem ao afirmar que considera que "tudo é possível"" na partida entre o líder da competição e o time paulista.

"Você olha os últimos resultados do Palmeiras, olha as últimas atuações e conclui que o Palmeiras hoje não está mais jogando aquilo que pode jogar no Campeonato Brasileiro. Isso é claro. Eu não falei nenhuma novidade"", disse Roger. "Acho que tudo é possível porque o Palmeiras não tem mais nada o que fazer no Brasileiro, já deu várias declarações de que é uma competição que não os interessa mais.""

Recentemente, o meia esteve ameaçado de processo por parte do presidente do Corinthians, André Sanchez, por sugerir que haveria um esquema de favorecimento ao alvinegro paulista.

Já o técnico Cuca foi cauteloso ao comentar as declarações de Felipão. "Não adianta a gente dar mais ênfase a esse tema que ao próprio trabalho nosso da semana. A minha parte eu quero fazer é no campo"", disse.