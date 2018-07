Cruzeiro ganha bem do Vasco e segue na briga O Cruzeiro conseguiu o que precisava para seguir vivo na disputa pelo título. Ao fazer 3 a 1 sobre o Vasco, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. o time mineiro voltou a encostar no vice-líder Corinthians, com um ponto a menos, e no líder Fluminense, dois atrás. Agora, nas duas últimas rodadas, o time espera tirar essa diferença. Para isso, precisa vencer o Flamengo em Volta Redonda e o Palmeiras em Sete Lagoas. Além disso, torcerá por tropeços dos dois primeiros colocados.