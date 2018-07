Cruzeiro ganha do Estudiantes: melhor da fase

O Cruzeiro é quem manda na atual edição da Taça Libertadores. Mesmo classificado com antecedência, o time mineiro segue arrasador na competição. Ontem, foi a La Plata, na Argentina, e não tomou conhecimento do perigoso Estudiantes, para quem perdeu a decisão de 2009, ao ganhar por 3 a 0 e garantir a primeira colocação da fase, com 16 pontos, o que garante fazer o jogo decisivo, até o fim, em casa.

O Cruzeiro abriu boa vantagem logo na primeira, com gols de sua dupla de ataque. Thiago Ribeiro abriu o marcador aos 10 minutos e, aos 46, com esperteza, Wallyson roubou a bola do marcador, passou pelo goleiro e fez 2 a 0. Na fase final, Gilberto, aos 37, deixou o zagueiro e o goleiro no chão e definiu o triunfo.

Foi a quinta vitória do time em seis jogos na Libertadores - já havia goleado os argentinos, em Minas, por 5 a 0, São impressionantes 20 gols marcados e apenas um sofrido. Agora, nas oitavas, a equipe do técnico Cuca enfrentará o pior segundo lugar.

Ano passado o Corinthians também acabou em primeiro, com 16 pontos, mas cruzou com o Flamengo e deu adeus logo no primeiro mata-mata. Os mineiros podem encarar Fluminense ou Santos na próxima fase, na qual garantem estar preparados para qualquer adversário, mas estão na torcida para escapar de um duelo nacional.