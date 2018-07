Cruzeiro joga contra o Fluminense para se afastar da zona de rebaixamento O Cruzeiro vem de três partidas sem vitória e visita o Fluminense neste domingo, às 16 horas, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), com o objetivo de terminar a 15.ª rodada fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.