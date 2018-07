Cruzeiro marca três e tem primeira vitória

O Cruzeiro não teve dificuldade para vencer o Tupi por 3 x 0 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e garantir seus primeiros pontos no Campeonato Mineiro, recuperando-se da derrota (1 a 0) na estreia contra o Divinópolis. Antes de entrarem em campo, contudo, o diretor de futebol cruzeirense Dimas Fonseca pediu demissão, alegando problemas pessoais.

O celeste abriu o placar aos 4 minutos, quando Roger cobrou a falta sofrida por Montillo e mandou a bola na cabeça de Wellington Paulista - gol. O Tupi, que estreava o técnico Moacir Júnior, também buscava seus primeiros pontos. E chegou a pressionar o Cruzeiro no primeiro tempo, que depois do gol de Wellington, pouco fez.

No início do segundo tempo, os poucos torcedores cruzeirenses já estavam irritados, e vaiaram quando o técnico Vágner Mancini substituiu Maracelo Oliveira por Rude Wellington Paulista por Walter. Mas as mudanças surtiram efeito. Aos 22, Rudney deu o passe para Anselmo Ramon marcar. Dois minutos depois, Ramon marcou o terceiro, depois de Marcos cruzar.

Ainda pelo Mineiro, Boa e Guarani empataram em 0 a 0 no Melão, em Varginha.