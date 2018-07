Cruzeiro tenta escapar de vez do risco de queda Apesar da má fase e da goleada por 4 a 0 para o Santos sofrida na última rodada, o técnico do Cruzeiro, Celso Roth, pediu apoio da torcida para as últimas partidas principalmente para garantir a permanência da equipe na Série A. Hoje, o time mineiro recebe no estádio Independência, às 19h30, o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento e que tem 40 pontos, apenas três a menos do que a equipe celeste.