Cruzeiro treina forte antes de enfrentar o Londrina pela Copa do Brasil Após despachar o Campinense-PB, o Cruzeiro voltou as atenções para o Londrina, próximo rival na segunda fase da Copa do Brasil. O volante Bruno Ramires afirmou, neste sábado, que o time vem treinando forte para a partida desta terça-feira, no estádio do Café, em Londrina (PR).