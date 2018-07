Cruzeiro vai ao ataque contra o Flamengo Mesmo na casa do adversário, o Cruzeiro deve jogar com formação ofensiva contra o Flamengo, domingo, em Volta Redonda. Com 63 pontos, dois a menos que o líder Fluminense e um a menos que o Corinthians, o time mineiro precisa vencer as duas partidas finais e ainda depende de um tropeço dos dois primeiros colocados.