Cruzeiro vence em Prudente e volta a colar no líder Flu

Melhor que nada. Já que para desbancar o time carioca da primeira colocação do Brasileiro, o Cruzeiro tinha uma "missão impossível": precisava golear o Prudente por mais de 10 gols de diferença para só assim superar a equipe do Rio no saldo. O time mineiro fez então o possível. E o fez bem, mostrando que tem um bom elenco.

Foram justamente dois reservas, o atacante Robert e o zagueiro Léo, que ontem estavam ganhando nova chance do técnico Cuca, que retribuíram a confiança do treinador e marcaram os primeiros dois gols cruzeirenses. Quem inaugurou o placar foi o defensor com um lindo e certeiro chute da intermediária adversária, aos 18 minutos do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, aos 40, Robert deixou o seu, concluindo de cabeça cruzamento de Gilberto.

O Grêmio Prudente até que lutou, e muito, para obter um resultado melhor. Mas não é sempre que um clube, qualquer um, consegue uma virada como o time do interior paulista deu contra o Santos, na rodada anterior, quando perdia por 2 a 0 no primeiro tempo e acabou vencendo por 3 a 2, em plena Vila Belmiro.

Até porque o Cruzeiro que viajou para Presidente Prudente era um time escaldado depois de, na semana passada, ter sido surpreendido pelo Atlético-MG, perdendo não só o jogo (por 4 a 3) como a liderança. Ontem, a equipe mineira fez o placar de 2 a 0 na primeira etapa e tratou de administrar sua confortável vantagem na segunda, atacando quando podia e defendendo quando necessário

A partir dos 25 minutos, o técnico Cuca, precavido, foi buscar mais reservas de oxigênio que pudessem garantir a vitória. Pablo entrou no lugar do lateral-esquerdo Marquinhos Paraná, Everton, no de Gilberto, e Roger substituiu Thiago Ribeiro, aos 35 minutos. E só então o Cruzeiro relaxou um pouco a marcação. mas aí o Grêmio Prudente já não tinha mais forças para nada.