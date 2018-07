Cruzeiro vence Vasco por 3 a 1 e é o novo líder

À noite, no Estádio Independência, Ronaldinho Gaúcho fez, de pênalti, seu primeiro gol no Atlético-MG, na vitória por 5 a 1 sobre o Náutico que deixou a equipe mineira na vice-liderança, com 13 pontos.

Hoje, às 16h, no Olímpico, o técnico Vanderlei Luxemburgo, agora no Grêmio, tem seu primeiro confronto contra seu ex-time, o Flamengo.

Às 18h30, na Ilha do Retiro, o Internacional terá três desfalques contra o Sport: entram no time Bolívar, Elton e Kleber. No Sport, o lateral Cicinho (ex-São Paulo) foi apresentado na sexta-feira mas não atuará. No mesmo horário, a Ponte Preta tenta vencer pela primeira vez o Botafogo no Rio pelo Brasileiro. Em Goiânia, o Atlético-GO recebe o Fluminense e, em Florianópolis, o Bahia visita o Figueirense.