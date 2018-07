Cruzeiro x Atlético-PR é o destaque na segunda-feira esportiva

Após um fim de semana com muito esporte, que teve como principal fato o título de Portugal na Eurocopa, a segunda-feira chega para o público recarregar suas baterias, com menos eventos. O principal destaque do dia fica para o jogo entre Cruzeiro e Atlético-PR, às 20 horas, pelo Campeonato Brasileiro.

Confira a programação esportiva desta segunda-feira:

7 horas - Futebol - Eurocopa Sub-19: Alemanha x Itália; SporTV

19 horas - Futebol - Série C do Brasileiro: Mogi Mirim-SP x Guarani-SP; EI MAXX

20 horas - Futebol - Brasileirão: Cruzeiro-MG x Atlético-PR; SporTV

21 horas - Beisebol - MLB: All-Star Game (Home Run Derby); ESPN