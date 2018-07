CSKA Moscou evita 'conto de fadas' do Rostov e é campeão russo pela 6ª vez O roteiro do Campeonato Inglês não se repetiu no Russo. Neste sábado, o CSKA Moscou tratou de acabar com o sonho do modesto Rostov de repetir o Leicester ao conquistar o título nacional pela sexta vez. O troféu foi garantido com a vitória magra sobre o Rubin Kazan por 1 a 0, fora de casa.