CT para seleções de handebol será inaugurado em 2014, em São Bernardo

SÃO PAULO - Não é apenas dentro da quadra que o handebol brasileiro progride. Segundo o presidente da Confederação Brasileira de Handebol, Manoel Luiz de Oliveira, deverá ser inaugurado, no primeiro trimestre de 2014, o Centro de Treinamento da CBHb, um antigo sonho da entidade, em São Bernardo do Campo.

A prefeitura cedeu o terreno e R$ 2,5 milhões, e o Ministério do Esporte investiu R$ 12 milhões. Já está em funcionamento o plano de regionalização de talentos: há seis Centros de Desenvolvimento, baseados em instalações cedidas por faculdades e clubes. Cada centro vai formar uma seleção – as seleções jogarão entre si, e esses embates darão subsídios para formação de uma Seleção B, com 28 atletas.

Hoje, a CBHb conta com um orçamento anual de R$ 23 milhões e dois fortes patrocinadores – o Banco do Brasil e os Correios. Outra boa novidade é a criação de duas equipes, uma masculina e outra feminina, que utilizarão as dependências da Força Aérea Brasileira, no Rio. “Não conseguimos esse resultado do dia para a noite, e estamos empenhados com o foco na Olimpíada de 2016”, disse Oliveira ao Estado neste domingo, por telefone, logo após a conquista.