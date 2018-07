CTs de Palmeiras e Corinthians entre os preferidos da CBF

Por causa de impasse na Justiça, que promete se arrastar por longo tempo, a CBF decidiu buscar um centro de treinamento fora do Rio para ser utilizado pela seleção antes e durante a Copa de 2014. A entidade não vai se manifestar oficialmente sobre o assunto nos próximos dias, mas os CTs de Corinthians e Palmeiras já largaram na frente como favoritos para hospedar a equipe pentacampeã mundial.

O terreno comprado no Rio pela CBF para abrigar a nova sede da entidade e um moderno centro de treinamento está sub judice. Foi invadido por posseiros, que venderam parte da terra para uma construtora de São Paulo.

O CT do Corinthians promete ser um dos mais modernos do País até o fim do próximo ano. Atualmente, conta com quatro campos, vestiários modernos e um dos melhores centros de recuperação do País, que conta com aparelhos de última geração para musculação e fisioterapia, além de piscina e cozinha. A sala de imprensa, com capacidade para mais de 100 pessoas, também é atrativo. No local, um ginásio de esportes está quase pronto e as obras para a construção do hotel já começaram. Haverá ainda campo de golfe.

Mano Menezes, técnico da seleção, visitou o CT corintiano em 15 de março, visando a utilizar o local para preparação do duelo contra a Romênia em junho, que marcará a despedida de Ronaldo com a camisa verde e amarela.

A estrutura alviverde também é boa, mas faltam alguns "detalhes" que podem fazer a diferença na hora de a CBF escolher o seu centro de treinamento. Na Academia de Futebol, por exemplo, não há alojamento para os jogadores - a concentração do time é sempre feita em hotéis da cidade. O Palmeiras até tem o projeto do hotel, a ser construído no lugar que hoje é o ginásio, mas ele nunca saiu do papel. Vizinho do CT do São Paulo, na Barra Funda, o local conta com três campos oficiais, um minicampo e uma quadra de areia, além de salas de musculação, fisiologia e departamento médico.

Correndo por fora aparece o moderno CT do Atlético-PR, que em 2010 hospedou a seleção que se preparava para a Copa da África e conta com uma infraestrutura de dar inveja - o time que lá se hospedar poderá se sentir em casa.

OS LOCAIS POR DENTRO

Corinthians

Localização

Fica no Parque Ecológico do Tietê, próximo ao Aeroporto de Guarulhos, numa área de 178 mil metros quadrados

Estrutura

Conta com quatro campos oficiais (um ganhará arquibancada para 2,5 mil pessoas), moderno centro de recuperação, vestiários, sala de imprensa, ginásio poliesportivo e, em breve, hotel e campo de golfe

Palmeiras

Localização

Fica no bairro da Barra Funda, ao lado do CT do São Paulo

Estrutura

Além dos 3 campos oficiais (um deles conta com uma pequena arquibancada) e um ginásio poliesportivo, tem ainda moderna academia, uma sauna, duas pequenas salas de reunião, salas para diretoria e cinco banheiras de hidromassagem

Atlético-PR

Localização

O CT do Caju ocupa área de 220 mil metros em Umbará, a 15 quilômetros de Curitiba

Estrutura

Considerado um dos melhores do Brasil, possui 5 campos, um miniestádio, hotel para 284 hóspedes, com 40 suítes, quadra de tênis, pista de jogging, lago, capela, restaurante e uma lavanderia industrial