Cuba chega a 10 finais do boxe, enquanto Brasil ganha só duas de bronze A decisão dos irmãos Yamaguchi e Esquiva Falcão e do campeão mundial Everton Lopes de migrarem para o boxe profissional está causando forte impacto nos resultados do País no boxe amador. Nesta quinta-feira, o Brasil encerrou sua participação nos Jogos Pan-Americanos de Toronto com irrisórias duas medalhas de bronze, fora de todas as 13 finais.