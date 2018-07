Cuba desiste de Pré-Olímpico de Polo após jogadoras e o técnico desertarem

Apesar da abertura econômica recente e do avanço no diálogo com os Estados Unidos, muitos cubanos seguem aproveitando a oportunidade de estar fora do país para desertar. Deixam a delegação e pedem asilo em outros países, negando-se a voltar a Cuba.

De acordo com a Agência Cubana de Notícias (ACN), Cuba já informou à Federação Internacional de Natação (Fina) da desistência e não será punida. A equipe ficou em quarto nos Jogos Pan-Americanos, perdendo a decisão do bronze para o Brasil. As chances de classificação no Pré-Olímpico, entretanto, eram mínimas.