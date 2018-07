Cuba revela que atleta desertou no Mundial de Moscou

HAVANA - A Federação Cubana de Atletismo afirmou nesta quarta-feira Orlando Ortega, atleta que participou dos 110m com barreiras no Mundial de Moscou, não retornou à ilha caribenha depois de participar da competição na Rússia, encerrada no último domingo. Este é mais um caso de deserção de atletas cubanos em grandes competições internacionais.

Segundo comunicado da federação cubana, Ortega "abandonou" a delegação cubana que competia em Moscou. O atleta de 22 anos não passou das eliminatórias dos 110m com barreiras no Mundial, terminando em sexto da sua série, com o tempo de 13s69. Mas ele só participou da competição depois que Cuba desistiu de uma suspensão de seis meses aplicada a ele por ter se recusado a participar de uma competição em Moscou, em junho.

O resultado de Ortega no Mundial foi frustrante para os cubanos porque ele é considerado o sucessor do astro Dayron Robles. O jovem havia sido sexto colocado nos Jogos de Londres/2012 e chegou ao Mundial de Moscou com a terceira melhor marca da temporada na prova.