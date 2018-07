Cubana quebra perna de rival e Minas vence GP de Judô

Com o reforço da cubana Idalys Ortiz, campeã olímpica e bi mundial no peso pesado, o Minas Tênis Clube, de Belo Horizonte, faturou neste domingo o título do Grand Prix Interclubes, a principal competição do calendário brasileiro de judô. Na última luta do confronto diante do vice-campeão Instituto Reação, do Rio, a garota Tuany Siqueira teve sua perna quebrada por Ortiz.

Com a contratação de Idalys pelo terceiro ano seguido, o Minas praticamente saiu ganhando de 1 a 0 todos os confrontos, uma vez que a cubana vive uma fase imbatível. Na final, a luta dela contra Tuany foi a última, quando as mineiras já tinham o título assegurado. Na tentativa de Idalys encaixar um golpe no fim da luta, a brasileira ficou com a perna presa e acabou sofrendo fratura exposta, saindo do tatame em São José dos Campos direto para o hospital.

A equipe campeã pelo Minas contou com Erika Miranda, Ketleyn Quadros, Bárbara Timo (dispensada pelo Flamengo e recém-contratada) e Mariana Silva, todas da seleção. O Reação, de Flávio Canto, só conseguiu um ponto, com imobilização de Rafaela Silva sobre Mariana Silva. Tanto Rafaela quando Giullia Penalber (irmã de Victor) lutaram em uma categoria acima do que estão acostumadas para encaixar também Raquel Silva (irmã de Rafaela) no time.

Na decisão do bronze, a Sogipa ganhou do Pinheiros, com vitórias de Giovanna Pernoncini (de apenas 16 anos), Sarah Loko, Maria Portela e Rochele Nunes. Eleudis Valentim venceu Milena Mendes e somou o único ponto do time paulista. Na luta que valia a medalha, Nádia Merli, da seleção, torceu o joelho ao tentar aplicar um golpe em Maria Portela e saiu chorando do tatame, com a impressão ter sofrido séria lesão.

Tanto Tauany quanto Nádia estão inscritas na última seletiva olímpica do judô, no dia 13 de dezembro, na Urca, no Rio. A competição vai definir os três ou quatro atletas de cada categoria na seleção em 2015.