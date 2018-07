Cubano Solís vence Austin e encara Vitali Klitschko O cubano Odlanier Solís será o próximo adversário do ucraniano Vitali Klitschko em confronto que valerá o cinturão dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe. Na noite de sexta-feira, o pugilista cubano superou o norte-americano Ray Austin por desclassificação no décimo round.