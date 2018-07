Cuca agora pede ajuda divina para ser campeão O técnico Cuca, do Cruzeiro, recorreu ontem à esperança de uma ajuda divina ao comentar as chances de o time mineiro levantar a taça de campeão brasileiro. Na reta final do Brasileirão 2010, Cuca disse que se inspira na campanha que livrou o Fluminense do rebaixamento no ano passado. Agora, para continuar na briga pelo título, o Cruzeiro precisa vencer as três últimas partidas e torcer por tropeços de Fluminense e Corinthians.