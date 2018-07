Cuca acerta com o Palmeiras e é o novo técnico do time

O Palmeiras acertou na noite deste sábado, 12, a contratação do técnico Cuca. O vínculo é válido até o fim do ano e junto com ele, chegará o auxiliar técnico Cuquinha e Eudes dos Santos, analista de desempenho. O treinador assinará contrato e será apresentado na segunda-feira.

O clube ainda deve contratar um novo preparador físico, que também chegará por indicação de Cuca. O novo comandante do Palmeiras chega para substituir Marcelo Oliveira, demitido após a derrota por 2 a 1 para o Nacional, pela Libertadores.

Cuca tem 52 anos e já teve passagens por diversos clubes brasileiros. Curiosamente, a única vez que dirigiu um time fora do Brasil foi entre 2014 e 2015, quando comandou o Shandong Luneng, da China. Anteriormente, dirigiu Uberlândia, Avaí, Brasil de Pelotas, Inter de Limeira, Remo, Inter de Lages, Gama, Criciúma, Paraná, Goiás, São Paulo, Grêmio, Flamengo, Coritiba, São Caetano, Botafogo, Santos, Fluminense, Cruzeiro e Atlético-MG.

Como jogador, Cuca passou por bem menos clubes. Ele iniciou a carreira no Santa Cruz-RS e depois se aventurou no Juventude, Grêmio, Valladolid-ESP, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Portuguesa, Remo, Juventude e Coritiba, onde aposentou em 1996.

Como treinador, ele conquistou o Campeonato Carioca de 2009 pelo Flamengo e o Mineiro pelo Cruzeiro. Já no Atlético-MG viveu seu grande momento da carreira, ao levantar duas taças do Campeonato Mineiro (2012 e 2013) e a Copa Libertadores de 2013. Fora do país, levou o Shandong Luneng a conquista da Copa da China, no ano passado.