Cuca faz testes, mas não confirma substituto de Moisés no Palmeiras

O técnico Cuca promoveu nesta quinta-feira treino tático em que testou diferentes opções no meio-campo do Palmeiras, visando o confronto com o Internacional, no domingo, pelo Brasileirão. Mas evitou indicar quem será o substituto de Moisés, que cumprirá suspensão na partida a ser disputada no Allianz Parque.

As opções foram testadas quando os portões estavam fechadas, sem qualquer acesso dos jornalistas. "O Cuca treinou várias opções hoje e deve treinar amanhã (sexta) para saber certinho o time que jogará. Esperamos que quem entrar no lugar do Moisés possa ajudar o Palmeiras, assim como o Moisés vem fazendo", disse Dudu, sem dar maiores informações sobre a escalação palmeirense.

No treino desta quinta, Cuca novamente não contou com Rafael Marques, que reclamou de dores no tornozelo na atividade de terça. Ele e o zagueiro Roger Carvalho ficaram no departamento médico. Já o atacante Lucas Barrios fez trabalho de transição física para voltar ao time possivelmente na próxima semana.

Ele não deve estar à disposição do técnico Cuca para o importante duelo contra o ameaçado Inter neste domingo. A partida vem sendo encarada com muita seriedade por parte dos jogadores do Palmeiras.

"É um jogo difícil, o Inter é um adversário forte e estão embaixo na tabela, mas virão aqui para jogar de igual para igual com a gente. Temos de respeitá-los muito para fazer um bom jogo no domingo", comentou Dudu, nesta quinta. "O Cuca falou que está mirando os 74 ou 75 pontos, que podemos ser campeão com esses números. A gente mirou isso, não podemos perder o jogo em casa."

O time paulista lidera o Brasileirão com 67 pontos, contra 62 do vice-líder Flamengo. Na terceira colocação vem o Santos, com 61.